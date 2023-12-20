У осужденной россиянки изъяли 2,5 тыс. драгоценных камней

Судебные приставы по Нижегородской области изъяли 2,5 тысячи драгоценных камней на 161 миллион рублей у местной жительницы, осужденной за мошенничество и служебный подлог. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Найденные драгоценности сотрудники ФССП арестовали в счет возмещения ущерба, причиненного женщиной российской казне. Среди изъятого оказались бриллианты, изумруды, рубины, опалы, танзаниты, гранаты и другие драгоценные камни, некоторые из которых, по предварительной оценке, имеют редкое происхождение. Все имущество было передано на хранение в банковскую ячейку, после оценки оно будет выставлено на торги.