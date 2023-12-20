Аферисты украли у москвички 2,4 млн под видом продления работы номера

Злоумышленники похитили у столичной пенсионерки 2,4 миллиона рублей под предлогом продления обслуживания абонентского номера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 20 декабря.

По ее словам, 69-летней женщине позвонил злоумышленник и сообщил, что ее абонентский номер в скором времени заблокируют. Для продления его обслуживания необходимо лишь назвать код из смс, что пенсионерка и сделала.

После этого ей позвонил якобы сотрудник техподдержки одного из ресурсов. Он сообщил, что личный кабинет женщины взломали мошенники, которые намерены списать деньги со счета.

Далее злоумышленники начали действовать по классической схеме — убедили пенсионерку снять сбережения и перевести их на «безопасный счет». Для этого она купила смартфон, установила банковское приложение и привязала к нему карту аферистов, куда и перевела средства.

На этом мошенники не остановились. Они сообщили, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредит, а потому нужно «сыграть на опережение» — взять займ самостоятельно, после чего перевести средства на «безопасный счет». Пенсионерка взяла в банке 500 тысяч рублей и отправила злоумышленникам.

Общий ущерб составил 2,4 миллиона рублей.

— Напоминаем, что никому и ни под какими предлогами не сообщайте поступающие по смс коды и данные ваших банковских карт. Если кто-то по телефону просит сообщить такую информацию — прекратите разговор. Так действуют мошенники, — предупредила Нефедова.