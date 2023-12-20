Разворотнева заявила, что за падение наледи с некоторых балконов могут наказать
Ответственность за все падения с балконов несет управляющая кампания, однако после несогласованной перепланировки за это отвечает владелец квартиры. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Депутат пояснила, что изначально балконы являются частью общедомового имущества, поэтому все происходящее с ними находится в зоне контроля УК.
«Если балкон существует в первоначальном виде, то ответственность за все падения с балконов несет управляющая кампания. Но если на балконе осуществлена перепланировка без согласования… если с такого перестроенного балкона что-то упадет, то ответственность будет нести владелец помещения», — сказала она.
Разворотнева уточнила, что за незаконную перепланировку придется выплачивать штраф в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей, а за пострадавшее имущество или здоровье человека наказание будет принимать суд. «Суд в конечном итоге будет учитывать степень вины и какие-то экстремальные погодные обстоятельства. Они зачастую освобождают от ответственности», — добавила парламентарий.
Ранее член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам `икита Чаплин напомнил о том, что россияне, недовольные качеством уборки снега на придомовых территориях, могут пожаловаться в УК, ТСЖ или коммунальные службы. В случае, если после обращения реакции не последует, он посоветовал обратиться в прокуратуру.