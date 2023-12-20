Разворотнева заявила, что за падение наледи с некоторых балконов могут наказать

Ответственность за все падения с балконов несет управляющая кампания, однако после несогласованной перепланировки за это отвечает владелец квартиры. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат пояснила, что изначально балконы являются частью общедомового имущества, поэтому все происходящее с ними находится в зоне контроля УК.

«Если балкон существует в первоначальном виде, то ответственность за все падения с балконов несет управляющая кампания. Но если на балконе осуществлена перепланировка без согласования… если с такого перестроенного балкона что-то упадет, то ответственность будет нести владелец помещения», — сказала она.

Разворотнева уточнила, что за незаконную перепланировку придется выплачивать штраф в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей, а за пострадавшее имущество или здоровье человека наказание будет принимать суд. «Суд в конечном итоге будет учитывать степень вины и какие-то экстремальные погодные обстоятельства. Они зачастую освобождают от ответственности», — добавила парламентарий.