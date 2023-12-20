В Москве бетонные блоки раздавили бытовку с гендиректором стройфирмы

В Москве железобетонные блоки раздавили бытовку с гендиректором строительной фирмы «ИСКАР» Абдурашидом Каримовым и его заместителем внутри. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

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Как стало известно, инцидент произошел на строительной площадке на Ереванской улице. Причина, по которой блоки обрушились на бытовку с людьми, неизвестны. Спасти мужчин не смогли.

Столичное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом ведомство сообщило в Telegram. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

СК также опубликовал фотографии с места происшествия. На них видно, что крыша бытовки полностью уничтожена и от конструкции остались только стены.