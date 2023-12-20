В Саратове мужчину и подростка приговорили к лишению свободы за диверсию

САРАТОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд в Саратове признал мужчину и 17-летнего подростка виновными в диверсии на железной дороге. Их приговорили к 10 и 5 годам лишения свободы соответственно, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства явились достаточными для признания виновными ранее судимого 21-летнего мужчины и 17-летнего подростка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (совершение поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры)", - сообщили в управлении.

Мужчине назначили 10 лет лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Несовершеннолетнего приговорили к пяти годам в воспитательной колонии.

Как установил суд, в мае злоумышленники подожгли релейный шкаф на Приволжской железной дороге в Энгельсе. Ущерб собственнику инфраструктуры превысил 169 тыс. рублей. В ходе следствия фигуранты возместили ущерб.