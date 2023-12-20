В Москве перед судом предстанет обвиняемый в нападении на пассажира столичного метрополитена

«Следователем Следственного управления УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве в кратчайшие сроки окончено предварительное расследование уголовного дела о грабеже, совершенном с применением насилия. По версии следствия, в ночное время на станции метро «Лухмановская» Некрасовской линии между двумя пассажирами завязался диалог. В ходе общения злоумышленник напал на своего оппонента и нанес ему несколько ударов. Затем поднял выпавший из рук потерпевшего мобильный телефон и скрылся с места происшествия.Менее чем за сутки сотрудники полиции Московского метрополитена установили личность нападавшего. Ранее неоднократно судимый уроженец Кемеровской области уже на следующее утро был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска по месту его временного проживания полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 161 УК РФ. В настоящее время оно направлено в Перовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео