В Екатеринбурге ищут нарготорговца, который сбежал из-под домашнего ареста

В Екатеринбурге ищут 28-летнего мужчину, задержанного за покушение и сбыт наркотиков в крупном размере. Он сбежал из-под домашнего ареста, срезав браслет.

«В понедельник, 18 декабря, было выявлено повреждение электронного браслета. Когда пришли с проверкой — его не было дома. Сегодня ему изменили меру пресечения на более строгую (арест) и объявили в розыск», — сказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда.

Подозреваемого задержали в конце лета в квартире на Уралмаше. При нем нашли около ста граммов мефедрона. По версии следствия, он варил наркотик дома и угощал им девушек в обмен на секс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.