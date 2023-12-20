Россиянка потушила Вечный огонь водой из бутылки

В Кургане задержали 55-летнюю местную жительницу, которая потушила Вечный огонь. Об этом сообщает региональный Следственный комитет в Telegram.

По информации ведомства, вечером 18 декабря россиянка пришла к мемориалу и залила Вечный огонь водой из бутылки. Мотивы женщины не уточняются.

В результате следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения. Также были установлены свидетели произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге трое школьников потушили Вечный огонь снегом. В ходе проверки стало известно, что их семьи являются мигрантами из стран ближнего зарубежья, которые находятся на территории России незаконно. Суд постановил выдворить их с территории страны.