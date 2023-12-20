Российский пенсионер более года насиловал 11-летнюю девочку

В Хакассии 71-летний мужчина предстанет перед судом за изнасилование 11-летней девочки. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

© Газета.Ru

По версии правоохранителей, в период с мая 2022 по август 2023 года пенсионер пользовался беспомощным состоянием ребенка и надругался над ней в общей сложности десять раз. Детали произошедшего не сообщаются.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он может получить срок до 20 лет лишения свободы по статье о насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.