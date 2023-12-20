Прокуратура проверяет информацию о травмировании четырех человек после падения снега со здания в Люберцах

Прокуратура организовала проверку по информации СМИ о травмировании четырех человек упавшей пластиной снега с кровли здания военного комиссариата в Люберцах . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области .

«По имеющейся информации, сегодня днем с кровли здания военного комиссариата на Октябрьском проспекте произошло падение снега. В результате происшествия пострадали четыре человека, им оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства ответственными должностными лицами, качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи», – говорится в сообщении.