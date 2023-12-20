Упавшая с крыши глыба льда сломала шею москвичке

В Москве глыба льда, упавшая с крыши в центре города, сломала шею 36-летней женщине. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, медики диагностировали у пострадавшей перелом шейного позвонка. Женщина также получила сотрясение мозга и травму головы.

Инцидент произошел около выхода из станции «Смоленская» в Москве. На двух женщин упала глыба льда. Сообщалось, что одна из пострадавших потеряла сознание. У второй каких-либо серьезных травм не обнаружили. Первую помощь москвичкам оказали очевидцы, которые затем вызвали врачей.