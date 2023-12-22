План «Ковер» введен в международном аэропорту «Калуга»

Международный аэропорт «Калуга» заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотника в небе над Калужской областью.

Об этом говорится в заявлении в Telegram аэропорта.

«В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт «Калуга». Самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы», — отмечается в сообщении.