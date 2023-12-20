Появились подробности биографии девушки, чье тело нашли в Подмосковье
Девушка, чье обезображенное тело нашли возле озера в Подмосковье, пыталась стать участницей шоу «Пацанки». Об этом стало известно в среду, 20 декабря.
По информации Telegram-канала Shot, у погибшей была богатая биография. Так, в период с 2016 по 2019 годы она как минимум 10 раз становилась генеральным директором разных фирм. В данный момент все ООО ликвидированы.
Помимо этого, девушка работала барменом и официантом. Чаще всего она трудилась без оформления. В 2018 году погибшая пыталась пройти кастинг в шоу «Пацанки», но безуспешно.
Тело девушки нашли в ночь на вторник на берегу озера в Подмосковье. У жертвы были выколоты оба глаза, а штаны — спущены до колен. Также у погибшей пропала банковская карта. По данному факту СК проводит доследственную проверку.