Появились подробности биографии девушки, чье тело нашли в Подмосковье

Девушка, чье обезображенное тело нашли возле озера в Подмосковье, пыталась стать участницей шоу «Пацанки». Об этом стало известно в среду, 20 декабря.

По информации Telegram-канала Shot, у погибшей была богатая биография. Так, в период с 2016 по 2019 годы она как минимум 10 раз становилась генеральным директором разных фирм. В данный момент все ООО ликвидированы.

Помимо этого, девушка работала барменом и официантом. Чаще всего она трудилась без оформления. В 2018 году погибшая пыталась пройти кастинг в шоу «Пацанки», но безуспешно.