Россиянин попытался изнасиловать проводницу в купе поезда и получил 2,5 года

© Lenta.ru

В Новосибирской области суд приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима 31-летнего жителя Омска, который в купе поезда попытался изнасиловать проводницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. Ему присоединили неотбытое дополнительное наказание по предыдущему приговору.

По версии следствия, в июле мужчина, следовавший в поезде Чита — Москва, ночью зашел в купе 21-летней потерпевшей, закрыл дверь и попытался совершить преступление. Проводнице удалось оказать сопротивление, а на ее крики о помощи прибежал пассажир из соседнего купе.