В Курганской области вынесли приговор по делу об избиении девочки

В Курганской области суд приговорил мужчину к двум годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима за избиение своей дочери.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда.

По имеющейся информации, подсудимый систематически избивал её.

«Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребёнка, мужчина бил 14-летнюю дочь ремнём», — рассказали в ведомстве.

Также в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.