В Курганской области вынесли приговор по делу об избиении девочки
В Курганской области суд приговорил мужчину к двум годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима за избиение своей дочери.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда.
По имеющейся информации, подсудимый систематически избивал её.
«Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребёнка, мужчина бил 14-летнюю дочь ремнём», — рассказали в ведомстве.
Также в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.
Ранее Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор обвиняемой, по вине которой в августе 2023 года утонул ребёнок.