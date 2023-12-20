Кинологи МЧС достали хомячков из-под завалов в центре Петербурга

Кинологи МЧС России, работающие на месте обрушения жилого дома в Санкт-Петербурге, достали из-под завала несколько хомяков, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на заявление губернатора города Александра Беглова. Пострадавших или погибших в результате происшествия нет, заявил губернатор.

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В настоящее время на Гороховой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга работают не менее двух собак породы бордер-колли и лабрадор. Их используют для поиска людей, которые могли находиться в здании в момент обрушения. В какой-то момент собаки залаяли, чем привлекли внимание спасателей. Предполагалось, что они нашли людей, однако выяснилось, что поисковые собаки учуяли хомячков.

Губернатор подчеркнул, что всем гражданам, лишившимся жилья в результате обрушения здания, будет оказана материальная помощь. Эвакуированные жильцы соседнего дома были размещены в гостинице и общежитии, расположенных неподалеку. Сейчас специалисты осматривают соседнее здание, чтобы оценить степень его опасности. Отмечается, что существует угроза обрушения кровли.