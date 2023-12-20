Отправившему девушке коробку со взрывчаткой россиянину вынесли приговор

© Lenta.ru

Суд в Москве вынес приговор Никите Селюнину, который отправил отвергнувшей его девушке подарочную коробку со взрывчаткой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Мужчине дали девять лет колонии строгого режима.

По версии следствия, 20 февраля обвиняемый положил возле подъезда, где проживает его знакомая, именную коробку с самодельным взрывным устройством (СВУ). Получательница открыла подарок, после чего коробка загорелась. В результате хлопка потерпевшая получила ожоги лица и рук и была доставлена в больницу.