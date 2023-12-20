В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом россиянина

Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в турецкой провинции Мерсин, сообщило местное управление безопасности. RT на русском
Уточняется, что после получения информации о нахождении в Мерсине разыскиваемого гражданина России за ним было установлено наблюдение, а после он был задержан в результате проведенной операции. Lenta.ru
Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Анкара передаст Москве разыскиваемого Интерполом за тяжкие преступления россиянина Виктора Панюшина, известного под прозвищем Виктор Пан. Деловая газета "Взгляд"