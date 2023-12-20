Baza: глава IT-подразделения банка назвался богом и выпрыгнул из окна в Мытищах

В Мытищах директор IT-подразделения "Россельхозбанка" Леонид Стишковский выпрыгнул из окна и не выжил при падении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 19 декабря 2023 года. Как рассказала следователям супруга 51-летнего мужчины, в тот день у него случился психоз, во время которого он стал невменяемым. "Он кричал, бегал, бил женщину и постоянно выбегал на лестничную клетку. Стишковский говорил, что он бог, и вспоминал фильм "Пятый элемент", – пишет Baza. Жена Стишковского вызвала на место полицию и скорую. Все вместе они пытались успокоить айтишника. Удавалось это с переменной успешностью: Леонид то успокаивался, то снова впадал в психоз. "В какой-то момент Леонид вырвался из рук медиков и побежал на балкон", – добавляет Baza. Стишковская сказала, что проблемы со здоровьем у мужа начались из-за депрессии, которая развилась на фоне болезни сына. По ее словам, медики могли сделать мужчине успокоительный укол и предотвратить трагедию, но по какой-то причине не сделали этого.