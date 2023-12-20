Суд в Краснодаре лишил родительских прав пару, до смерти забившую ребенка
В Краснодаре суд вынес решение о лишении родительских прав Сергея и Алены Бугорковых, которых ранее приговорили к длительным срокам за убийство пятилетнего сына женщины. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Алену Бугоркову лишили родительских прав в отношении дочери 2022 года рождения, а Сергея на нее и другую дочь – 2020 года рождения.
"Также судом с Бугорковых взысканы алименты на содержание несовершеннолетних до достижения ими совершеннолетия", - отметили в пресс-службе.
Ранее женщину уже лишили родительских прав на двух дочерей 2020 и 2011 года рождения.
Как сообщалось, 9 июня 2022 года мужчина и женщина нанесли не менее 38 ударов по голове и телу пятилетнего сына деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами. После этого они легли спать, а утром обнаружили ребенка без признаков жизни.
Они решили скрыть следы преступления и закопали тело в районе Гидростроителей, а потом инсценировали исчезновение мальчика и написали заявление в полицию. Тело нашли, а мужчину и женщину приговорили к 22 и 18 годам лишения свободы соответственно.