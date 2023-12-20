Канал «Точка-ТВ» оштрафовали за гей-пропаганду в клипе Баскова

Телеканал «Точка-ТВ» оштрафован по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей из-за клипа Николая Баскова «Странник», сообщили в Таганском суде Москвы.

Телеканал признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что протокол составили за отсутствие маркировки «18+» на клипе Баскова «Странник».

В тексте документа описаны подробности сюжета об истории отношений «лирического героя» Баскова с другим мужчиной на фоне «атмосферы гедонизма и разврата». Это показано «с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».