Канал «Точка-ТВ» оштрафовали за гей-пропаганду в клипе Баскова

Телеканал «Точка-ТВ» оштрафован по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей из-за клипа Николая Баскова «Странник», сообщили в Таганском суде Москвы.

Канал «Точка-ТВ» оштрафовали за гей-пропаганду в клипе Баскова
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Телеканал признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что протокол составили за отсутствие маркировки «18+» на клипе Баскова «Странник».

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В тексте документа описаны подробности сюжета об истории отношений «лирического героя» Баскова с другим мужчиной на фоне «атмосферы гедонизма и разврата». Это показано «с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».

По мнению суда, клип содержит информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, а потому должен быть запрещен к распространению среди несовершеннолетних.

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Николай Басков
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