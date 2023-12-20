Пакет с замерзшей новорожденной девочкой нашли в мусорке в Омске

В Омске в мусорном контейнере на улице Малиновского нашли пакет с замерзшей новорожденной девочкой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее в Екатеринбурге прохожий случайно обнаружил в сугробе пакет с новорожденным ребенком. В тот момент температура воздуха в городе опускалась до минус 20 градусов. Как рассказала местная жительница, мать младенца рожала дома одна и сама перерезала себе пуповину. Когда полицейские проникли к россиянке домой, та пребывала в шоковом состоянии, а вся квартира — в крови. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.