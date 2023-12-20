В Югре мужчину насмерть зажало лифтом торгового центра
В городе Белоярском в торговом центре на улице Мира погиб мужчина: его насмерть зажало в подъемнике.
"Спасатели при помощи специального инструмента извлекли тело и передали сотрудникам полиции", - рассказали в пресс-службе "Центроспас-Югория".
По факту несчастного случая начал проверку Следственный комитет автономного округа. Там уточнили, что трагедия произошла днем в подсобном помещении: 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для транспортировки людей, и его зажало механизмами.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливают следователи. Они также дадут оценку действиям лиц, ответственных за эксплуатацию лифта и ограничение доступа к нему посторонних.