В Югре мужчину насмерть зажало лифтом торгового центра

В городе Белоярском в торговом центре на улице Мира погиб мужчина: его насмерть зажало в подъемнике.

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"Спасатели при помощи специального инструмента извлекли тело и передали сотрудникам полиции", - рассказали в пресс-службе "Центроспас-Югория".

По факту несчастного случая начал проверку Следственный комитет автономного округа. Там уточнили, что трагедия произошла днем в подсобном помещении: 63-летний рабочий воспользовался грузовым лифтом, не предназначенным для транспортировки людей, и его зажало механизмами.