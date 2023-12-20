В Италии произошло землетрясение

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой от 3,6 до 4,1. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии ( Ingv ).

Землетрясение зафиксировали утром в среду, 20 декабря, в провинции Реджо-Калабрия. Самый сильный толчок произошел в 7:49 (09:49 по мск). Эпицентр находился рядом с городом Само в регионе Калабрия. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 14 километров.

Мэр Само Паоло Пулитано рассказал телеканалу RaiNews24, что в момент землетрясения многие люди в страхе покинули свои дома и до сих пор находятся снаружи. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Сотрудники технических служб проверяют городские объекты на предмет повреждений. В населенных пунктах Реджо-Калабрии были отменены занятия в школах.