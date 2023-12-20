Тело жертвы изнасилования с обезображенным лицом нашли в Подмосковье

На берегу озера в Подмосковье поисковики обнаружили тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования. Об этом стало известно в среду, 20 декабря.

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По информации Telegram-канала Shot, трагическая история началась в минувшую субботу. 27-летняя жительница деревни Мишуково ранним утром поссорилась со своей матерью, после чего ушла из дома. Спустя три часа телефон девушки отключился.

На следующий день мать беглянки обратилась за помощью к волонтерам. Начались поиски, которые продолжались до вторника.

Пропавшую девушку нашли на берегу озера Рабиновское Боровского городского округа, в 2,5 километрах от родной деревни. У жертвы были выколоты оба глаза, а штаны — спущены до колен. Также у погибшей пропала банковская карта.

Тело направили на экспертизу для выяснения причин смерти. Полицейские проводят проверку: они выясняют маршрут убитой, а также ее круг общения.