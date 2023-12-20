Главе департамента мэрии Новосибирска внесли представление из-за падения девочки в яму

Прокуратура Кировского района Новосибирска внесла представление главе департамента земельных и имущественных отношений мэрии. Поводом послужила проверка, проведённая после падения девочки в яму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку по факту падения ребёнка в яму в Южно-Чемском жилмассиве. Как было установлено, девочка скатилась с оврага в яму, из которой не могла выбраться самостоятельно. Помощь ней оказали неравнодушные местные жители и бригада скорой помощи.

Несмотря на то, что к участку, где произошло ЧП, прилегает территория детского сада и жилых домов, органы местного самоуправления не приняли мер по ограждению опасного места, а также не засыпали ямы и неровности.

«Ненадлежащее содержание муниципального земельного участка противоречит основным принципам охраны здоровья граждан и обеспечения государственных гарантий, приоритету охраны здоровья детей, не отвечает безопасным условиям быта, отдыха и воспитания», – говорится в сообщении ведомства.

В итоге по выявленным фактам главе профильного департамента было внесено представление. Теперь прокуратуре предстоит проконтролировать устранение нарушений.