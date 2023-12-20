Глыба льда рухнула на двух женщин в центре Москвы

Глыба льда рухнула с крыши на двух женщин в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

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Инцидент произошел рядом с выходом со станции метро «Смоленская». Упавшая с крыши наледь задела двух женщин. По предварительным данным, одна из пострадавших не приходила в сознание до приезда скорой помощи. Вторая женщина обошлась без серьезных повреждений.

Медики оказали необходимую помощь обеим россиянкам. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.