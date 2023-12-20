В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

На берегу озера Рабиновское в Богородском городском округе Подмосковья обнаружена девушка с выколотыми глазами и следами изнасилования, волонтеры искали ее с 16 декабря, когда она ушла из дома после ссоры с матерью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

27-летняя Кристина рано утром в субботу поругалась с 62-летней мамой, с которой жила в квартире в Кузьминках. После ухода из дома она перестала выходить на связь и обеспокоенная мать обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже.

Волонтеры наткнулись на тело девушки ночью. Оба глаза были выколоты, брюки спущены до колен. Из ее сумочки пропала банковская карта. Тело направлено на экспертизу.

Полиция проводит оперативные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.