В Санкт-Петербурге полицейские задержали участников группы телефонных мошенников

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в содействии телефонным мошенникам из Украины задержали четверых фигурантов, двое из которых – местные жители.Предварительно установлено, что задержанные входили в группировку, участники которой совершали хищения денежных средств с банковских счетов граждан Российской Федерации. Находившиеся на территории Украины сообщники из специально оборудованных кол-центров звонили россиянам от имени сотрудников службы безопасности и технической поддержки Центрального банка Российской Федерации. В телефонном разговоре они сообщали, что к личному кабинету интернет-банкинга гражданина якобы подключены посторонние устройства, или о выявлении мошеннических операций с его счетами. Под предлогом проверки потерпевшему присылалась ссылка. Она вела на сайт с вредоносными программами, установка которых обеспечивала аферистам дистанционное управление всеми установленными на смартфон приложениями. Злоумышленники знали о том, что в России крупные переводы между физическими лицами блокируются системой безопасности банков. Поэтому после получения удаленного контроля над интернет-банкингом гражданина они в различных интернет-магазинах покупали дорогостоящую электронику, которую оплачивали с расчетных счетов потерпевших. Затем находившиеся в Российской Федерации участники криминальной схемы получали заказанную технику и сбывали ее через интернет-сервисы бесплатных объявлений. Часть денежных средств конвертировалась в криптовалютные активы и направлялась украинским работодателям.В результате оперативно-розыскных мероприятий получены данные о причастности задержанных не менее чем к 30 эпизодам противоправной деятельности.По адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъято 16 миллионов рублей, несколько десятков мобильных телефонов в заводской упаковке, более сотни банковских и сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки, а также другие предметы и документы, имеющие доказательстенное значение.Следователями территориальных подразделений МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК РФ. Трое из фигурантов заключены под стражу, в отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных и их соучастников», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео