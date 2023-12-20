Москвичи, выращивавшие коноплю в Мытищах, предстанут перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителей Москвы, которые выращивали коноплю в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 20 декабря.

© Вечерняя Москва

По ее словам, злоумышленники оборудовали плантацию в одной из квартир. В дальнейшем из выращенной конопли планировалось производить каннабис и гашиш, а позднее продавать в Подмосковье.

Подозреваемые попали в поле зрения правоохранителей в ноябре 2022 года. Тогда у них удалось изъять 10 килограммов запрещенных растений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Собранные средством материалы переданы в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.