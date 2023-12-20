В Свердловской области нашли застреленным экс-депутата
В Белоярском (Свердловская область) обнаружили застреленным бывшего депутата городской думы от партии КПРФ Павла Баширова. Его тело нашли в машине, рядом лежал самодельный обрез, рассказал URA.RU брат погибшего.
Трагедия произошла еще 13 декабря. Похоронили Павла Баширова 15 числа.
«В памяти земляков он останется непримиримым борцом с коррупционерами-чиновниками и настоящим защитником интересов простых жителей», — пишет местное издание «Новое знамя».
В СУ СКР по Свердловской области не комментируют случившееся.