Приставы арестовали 236 роботов-трансформеров у коллекционера-должника

Пермские судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов-трансформеров у местного жителя, который задолжал порядка 2 млн рублей по коммунальным платежам и кредитам. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

Отмечается, что должник является основателем музея игрушек трансформеров. Работники описали и арестовали часть коллекции, оценив ее в 155 тысяч рублей. Ее передали на ответственное хранение представителю взыскателя. Пермяку также запретили проводить регистрационные действия с квартирой. Вернуть игрушки должны после выплаты задолженности.

На странице музея во «ВКонтакте» владелец уже организовал сбор средств на погашение долга для возвращения коллекции. По его словам, модели трансформеров собирались по всему миру в течение 17 лет. Всего за пять дней мужчине удалось получить от неравнодушных россиян 36 тысяч рублей из заявленных 289 тысяч рублей.