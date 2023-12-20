Московская проститутка напала с металлической ложкой для обуви на полицейского

По данным канала, лейтенант работал под прикрытием. Он приехал ночью в штатской одежде в квартиру на Ленинском проспекте в Гагаринском районе Москвы. Девушка впустила гостя и взяла деньги. После этого сотрудник МВД показал ей удостоверение и хотел задержать. Но проститутка брызнула в лицо правоохранителя перцовым баллончиком и избила по голове металлической ложкой для обуви. Так ей удалось выгнать гостя за дверь.