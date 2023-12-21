В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей и их бабушка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Пожар в частном доме на улице Тургенева в Батайске унес жизни трех человек, двое из которых дети. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Ростовской области.

"В Батайске пожар унес жизни двоих детей и их бабушки. <…> На месте пожара обнаружены тела женщины 1954 г. р. и двоих малолетних детей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что удалось спасти женщину 1934 года рождения и восьмилетнего ребенка.