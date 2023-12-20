В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек

В Тобольске Тюменской области из окна многоэтажного дома выпал человек.

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Инцидент произошёл 19 декабря.

«Вызов поступил в 11:37, прибытие бригады скорой помощи в 11:43. Медики констатировали смерть пациента», — приводит сообщение URA.RU.