В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек
В Тобольске Тюменской области из окна многоэтажного дома выпал человек.
Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Инцидент произошёл 19 декабря.
«Вызов поступил в 11:37, прибытие бригады скорой помощи в 11:43. Медики констатировали смерть пациента», — приводит сообщение URA.RU.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту падения девочки из окна школы в Москве.