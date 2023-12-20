РИА Новости: в Москве две женщины пострадали при падении глыбы льда

Две женщины пострадали при падении глыбы льда возле станции метро «Смоленская» в центре Москвы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что до приезда скорой одна из пострадавших была без сознания.

По данным агентства, вторая женщина, предварительно, серьёзно не пострадала.

Ранее двое детей пострадали из-за падения снега с крыши школы в Липецке.