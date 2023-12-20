У москвича из спальни похитили 12 миллионов рублей

В Новой Москве бизнесмен лишился 12 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в деревне Акиньшино. Злоумышленники проникли в дом и вскрыли сейф, который находился в шкафу с одеждой. Оттуда грабители похитили деньги.

Помимо этого, неизвестные открыли тумбочку в спальне и забрали из нее ювелирные украшения. После ограбления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На данный момент грабителей разыскивают.