На Алтае при пожаре погибли двое детей

При пожаре в частном доме в Алтайском крае погибли подростки в возрасте 16 и 15 лет.

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По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел около девяти утра в среду, 20 декабря, в селе Антоньевка Петропавловского района. На месте происшествия обнаружены тела погибших подростков.

"Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь. Нарушение правил безопасности при ее использовании, возможно, и стало причиной трагедии", - говорится в сообщении МЧС.