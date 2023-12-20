На Алтае при пожаре погибли двое детей
При пожаре в частном доме в Алтайском крае погибли подростки в возрасте 16 и 15 лет.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар произошел около девяти утра в среду, 20 декабря, в селе Антоньевка Петропавловского района. На месте происшествия обнаружены тела погибших подростков.
"Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь. Нарушение правил безопасности при ее использовании, возможно, и стало причиной трагедии", - говорится в сообщении МЧС.
В тушении участвовали два пожарных расчета и добровольная пожарная команда. Пожар произошел на площади около 20 квадратных метров.