На Кавказе мальчик лишился пальцев из-за взрыва петарды

На Кавказе мальчика госпитализировали после игр с фейерверками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Нальчике. Девятилетний мальчик нашел пиротехнику дома и вынес ее на улицу, не спросив разрешения у родителей. В результате одна из петард взорвалась в левой руке.

Медики направили школьника в больницу, где врачи попытались восстановить пальцы ребенка. Безымянный и мизинец восстановить не получилось, средний уцелел только частично. Мальчик находится под наблюдением специалистов в травматологии.