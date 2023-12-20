Задержанные ФСБ с 673 килограммами кокаина попали на видео

ФСБ показала оперативное видео с задержанными перевозчиками партии латиноамериканского кокаина в Москве. Запись публикует Baza.

На кадрах видны подозреваемые на фоне автомобиля, откуда силовики вытаскивают коробки. В одной из них белый порошок. Задержанный говорит, что им предложили заработать на перевозке коробок.

Ранее 20 декабря ФСБ сообщила об обнаружении партии кокаина весом 673 килограмма, которая переправлялась контрабандой в Европу. Ее стоимость на черном рынке оценивается на сумму от 2,5 до 6,5 миллиарда рублей.