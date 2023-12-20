Уроки в нижегородской школе отменили из-за подозрительного запаха в здании

Уроки в школе №52 на улице Чкалова отменили после того, как ученики и педагоги почувствовали непонятный запах. Из здания немедленно эвакуировали почти тысячу человек, на место были вызваны экстренные службы. В учебное учреждение прибыли сотрудники Роспотребнадзора, они должны взять пробы воздуха для проведения анализа.