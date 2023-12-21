Четыре человека отравились угарным газом в российском регионе

Четыре человека отравились угарным газом в городском округе Отрадный в Самарской области. Об этом сообщил источник «Известий».

Врачи не смогли спасти пострадавших. Предварительно, среди них есть ребенок. Более подробных данных о причинах случившегося не приводится, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Нижегородской области три человека отравились угарным газом. Вечером 14 декабря жители одного из домов в селе Починки почувствовали себя плохо и обратились за помощью. Пострадавших доставили в больницу.