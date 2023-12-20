В Москве изъяли партию кокаина на 2,5 млрд рублей

В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд рублей, сообщили в ФСБ. RT на русском

"Органами безопасности зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. - При задержании с поличным у членов наркогруппировки обнаружено и изъято 673 кг кокаина. Оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей". ТАСС