В Москве около станции "Смоленская" на двух женщин упала глыба льда

В Москве два человека пострадали при падении льда возле станции метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел около выхода из станции "Смоленская". На двух женщин упала глыба льда. По предварительной информации, одна из пострадавших потеряла сознание. У второй каких-либо серьезных травм не обнаружили. Медики оказали всю необходимую помощь обеим россиянкам. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Как сообщает РЕН ТВ, потерявшая сознание женщина позже все же начала двигаться. Первую помощь пострадавшим оказали очевидцы, которые затем вызвали врачей.