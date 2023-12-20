Аэропорт Волгограда временно ограничил прием рейсов

В аэропорту Волгограда ограничена аэронавигация, один рейс из Москвы направили в Саратов, сообщает РИА Новости и ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани Анастасию Голодову.

По ее словам, временно ограничены прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда.

«Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании Сибирь также прибудет из Москвы с задержкой», — пояснила она.

При этом пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» не уточнила причины введенных ограничений.