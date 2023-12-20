Полицейские ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей, совершенных в 2022 и 2023 годах

«Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Марьино задержан житель столицы, подозреваемый в хищении видеорегистраторов из автомобилей. С начала 2022 года в ОМВД России по району Марьино г. Москвы поступило 7 заявлений от жителей Юго-Восточного округа, в которых сообщалось, что из их транспортных средств были похищены видеорегистраторы. Предварительно установлено, что злоумышленник высматривал в автомобилях видеорегистраторы, разбивал стекла и похищал устройства, после чего скрывался с мест совершения преступлений. По каждому заявлению дознанием ОМВД России по району Марьино в установленные сроки были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". В ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет оперативниками уголовного розыска территориального ОМВД личность злоумышленника была установлена. Полицейские задержали его по месту жительства, им оказался 44-летний москвич. В ходе следственных действий была установлена причастность подозреваемого к совершению еще 4 аналогичных преступлений на территории столицы в 2023 году. Похищенное имущество подозреваемый сбывал, а вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. В настоящее время все уголовные дела соединены в одно производство по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". В результате проведенной товароведческой экспертизы установлена общая сумма материального ущерба – 74 тысячи рублей. Максимальное наказание, предусмотренное УК РФ за совершение данного деяния, – лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.