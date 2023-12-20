В Калуге вместо 30 елочных базаров открылось всего 11
В среду, 20 декабря,в Калуге открыли елочные базары. Вот только их будет не 39, как изначально было обещано, а всего 11. Это произошло из-за того, что было слишком мало желающих арендовать муниципальную землю под елочные базары.
Так, торговые точки по продаже елок расположились по следующим адресам:
на улице Болдина, у дома № 3;,
на улице Братьев Луканиных, у дома № 1;
на улице Ленина, у дома № 25,
в сквере Воронина на Московской;
в сквер «Содружество» на Московской;
на Московской у дома № 213;
на улице Салтыкова-Щедрина, у дома № 2/61;
на Советской, у дома № 3,
на улице Степана Разина, у дома № 40;
на улице Суворова, у дома № 17;
на улице Чичерина, у дома№ 10.
Отметим, что елки и сосны будут продавать и на ярмарках Управления комплексного обслуживания населения. Все елочные базары и ярмарки будут работать до 31 декабря.