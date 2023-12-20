В Калуге вместо 30 елочных базаров открылось всего 11

В Калуге вместо 30 елочных базаров открылось всего 11
© runews24.ru

В среду, 20 декабря,в Калуге открыли елочные базары. Вот только их будет не 39, как изначально было обещано, а всего 11. Это произошло из-за того, что было слишком мало желающих арендовать муниципальную землю под елочные базары.

Так, торговые точки по продаже елок расположились по следующим адресам:

на улице Болдина, у дома № 3;,

на улице Братьев Луканиных, у дома № 1;

на улице Ленина, у дома № 25,

в сквере Воронина на Московской;

в сквер «Содружество» на Московской;

на Московской у дома № 213;

на улице Салтыкова-Щедрина, у дома № 2/61;

на Советской, у дома № 3,

на улице Степана Разина, у дома № 40;

на улице Суворова, у дома № 17;

на улице Чичерина, у дома№ 10.

Отметим, что елки и сосны будут продавать и на ярмарках Управления комплексного обслуживания населения. Все елочные базары и ярмарки будут работать до 31 декабря.

Происшествия