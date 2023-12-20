Обрушение дома в Санкт-Петербурге: что известно к этому часу

Минувшей ночью на улице Гороховой в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушилась часть дома 1885 года постройки. Людей успели эвакуировать из флигеля всего за сутки до инцидента. Рассказываем, что известно к этому часу.

Сперва обрушилась стена

Как пишет «Фонтанка», накануне в шестиэтажном доме на Гороховой, 73а рухнула часть несущей стены. После этого жильцов стали эвакуировать. Самого неуступчивого удалось вывести лишь за несколько часов до обрушения. При этом вещи забрать им не дали — возвращаться в помещения было опасно.

Обрушение произошло около 2:00 мск — в это время спасателям поступили первые звонки. Рухнули сразу два подъезда. На место выдвинулись сотрудники МЧС, которые стали обследовать завалы на предмет пострадавших. Однако позднее в МЧС сообщили, что никто не пострадал. 19 человек отправились в пункт временного размещения, а еще 6 предпочли остановиться у родственников.

Жильцов соседнего дома расселили

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации, движение транспорта по Гороховой улице временно прекращено. Сейчас на улице находится порядка 40 единиц спецтехники.

Губернатор Александр Беглов распорядился разместить из уцелевших подъездов, а также жителей соседнего дома номер 71. Не исключено дальнейшее обрушение здания.