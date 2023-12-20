В Санкт-Петербурге перекрыли Гороховскую улице после обрушения дома

В центре Санкт-Петербурга перекрыли Гороховую улицу после обрушения нескольких расселенных подъездов жилого дома. Об этом пресс-служба администрации города сообщает в своем Telegram-канале. "Движение по Гороховой улице приостановлено", - говорится в сообщении. Шестиэтажное здание, располагающееся по адресу Гороховая улица, д. 73, частично обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ночь на 20 декабря. В результате инцидента никто не пострадал. В администрации города сообщили, что по распоряжению губернатора Александра Беглова жильцы из оставшихся подъездов, а также жители соседнего дома N 71 размещены в ближайших гостиницах. Около 100 сотрудников МЧС продолжают разбирать завалы и исследуют конструкции здания. В настоящее время на Гороховой улице находятся порядка сорока единиц спецтехники. До этого сообщалось, что на месте обрушения дома работают кинологи с собаками. Поисками занимались собаки породы лабрадор и бордер-колли.