После обрушения расселенного дома в центре Петербурга эвакуировали 27 человек

После обрушения расселенного нежилого здания в центре Петербурга из стоящего рядом дома эвакуировали 27 жильцов, сообщило управление МЧС по Петербургу.

В среду ночью на Гороховой улице, 73 в Петербурге обрушилось нежилое шестиэтажное расселенное здание, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, из стоящего рядом с обрушившимся жилого дома эвакуировали 27 человек, 19 из которых направились в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

Как сообщили в МЧС, спасатели обследовали завалы на предмет возможного нахождения там людей и сообщили, что погибших и пострадавших нет.